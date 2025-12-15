Raspuštena demokrastka stranka na kineskoj teritoriji! Čak 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje

Najveća prodemokratska stranka u Hongkongu Demokratska stranka danas je raspuštena nakon više od 30 godina rada, čime se smanjuje politički dijapazon te kineske teritorije.

Predsednik stranke Lo Kin-hej rekao je da je političko okruženje jedan od važnijih faktora rastvaranja stranke, kao i da je oko 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje. "Ipak, kako su se vremena promenila, mi sada, sa dubokim žaljenjem, moramo da završimo ovo poglavlje", rekao je on. Lo je dodao da veruje da će ljudi u Hongkongu nastaviti da se bore za demokratiju "ako veruju da je demokratija pravi put". Veliki broj aktivista i visokih funkcionera Demokratske