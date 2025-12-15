Odloženo suđenje četvorici muškaraca, koji su prošle godine "poršeom" napali građane na blokadi u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat  |  Lea Apro
Odloženo suđenje četvorici muškaraca, koji su prošle godine "poršeom" napali građane na blokadi u Novom Sadu
Zbog bolesti sudije odloženo je suđenje, koje je trebalo da bude održano u ponedeljak, 15. decembra od 10 časova pred Višim sudom u Novom Sadu četvorici muškaraca, koji su 13. decembra prošle godine tokom protesta „Zastani, Srbijo“ kod Futoške pijace u Novom Sadu automobilom prošli kroz građane koji su u tom trenutku uspostavljali blokadu raskrsnice, a zatim se, nakon što su zaustavili vozilo nekih stotinak metara dalje od raskrsnice, vratili da se fizički
