Odloženo suđenje četvorici muškaraca, koji su prošle godine "poršeom" napali građane na blokadi u Novom Sadu

Zbog bolesti sudije odloženo je suđenje, koje je trebalo da bude održano u ponedeljak, 15. decembra od 10 časova pred Višim sudom u Novom Sadu četvorici muškaraca, koji su 13. decembra prošle godine tokom protesta „Zastani, Srbijo“ kod Futoške pijace u Novom Sadu automobilom prošli kroz građane koji su u tom trenutku uspostavljali blokadu raskrsnice, a zatim se, nakon što su zaustavili vozilo nekih stotinak metara dalje od raskrsnice, vratili da se fizički