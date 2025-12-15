Mrdić podneo krivičnu prijavu protiv Dolovac, Stamenkovića i dvoje tužilaca

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu Uglješa Mrdić podneo je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu četiri krivične prijave.

Prijave je podneo protiv vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića, glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivane Stojiljković Pomoriški i javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ljubomira Anđelića. Kako je naveo, postoje osnovi sumnje da su prekršili zakon u sudskom postupku protiv Stanislava Žunjića. Mrdić je rekao da postoje osnovi sumnje da su Dolovac,