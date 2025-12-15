Vučić razgovarao sa delegacijom Svetske banke: "Fokus na energetskoj bezbednosti Srbije i planovima ubrzanog razvoja"

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa visokom delegacijom Svetske banke na čelu sa direktorom za regionalnu infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju Čarlsom Kormijeom i izjavio da je u fokusu razgovora bila energetska bezbednost Srbije.

"Izuzetno produktivan sastanak sa delegacijom Svetske banke sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije, tok aktivnih projekata na kojima zajednički radimo, kao i na planove ubrzanog razvoja naše zemlje u nekoliko različitih oblasti", objavio je Vučić na instagramu posle sastanka. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Naveo je da su razmenili mišljenja o dalekosežnim izazovima sa kojima se suočava sektor energetike na globalnom i posebno regionalnom