Objavljeni konačni rezultati izbora za predsednika RS, počinju rokovi za žalbe

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) na današnjoj sednici donela je odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, održanih 23. novembra, objavljeno je na zvaničnom sajtu CIK-a, uz naznaku da je u roku od 72 sata moguće tražiti ponovno brojanje glasačkih listića.

Prema toj odluci, Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je 222.182 glasa ili 50,39 odsto, dok je Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS), dobio 212.605 glasova ili 48,22 odsto. U odluci CIK-a ističe se da se zahtevi za ponovno brojanje glasačkih listića podnose državnoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od dana objavljivanja utvrđenih izbornih rezultata. Dodaje se da se prema Izbornom zakonu BiH, protiv odluke