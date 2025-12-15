Otkriveno šta podrazumeva Nemački plan u deset tačaka; ruska vojska zauzela Pesčano

Rat u Ukrajini – 1.391. dan. Nemačka će produbiti posvećenost odbrani Ukrajine kroz zajednička preduzeća, dalju tržišnu integraciju i moguće savezne investicione garancije, navodi se u planu od 10 tačaka, predstavljenom danas tokom posete predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Berlinu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage zauzele selo Pesčano u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Tramp: Sporazum o okončanju rata u Ukrajini je bliži nego ikad Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sporazum usmeren na okončanje ruskog rata u Ukrajini bliži nego ikad, nakon što je njegov tim izvestio o napretku nakon razgovora u Berlinu . "Mislim da smo sada bliži nego ikad ranije", poručio je Tramp. Evropski lideri izrazili podršku Zelenskom, odluke o teritorijama pripadaju Ukrajini Odluke o mogućim teritorijalnim ustupcima Ukrajini