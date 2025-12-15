Otkriveno šta podrazumeva Nemački plan u deset tačaka; ruska vojska zauzela Pesčano

RTS pre 1 sat
Otkriveno šta podrazumeva Nemački plan u deset tačaka; ruska vojska zauzela Pesčano

Rat u Ukrajini – 1.391. dan. Nemačka će produbiti posvećenost odbrani Ukrajine kroz zajednička preduzeća, dalju tržišnu integraciju i moguće savezne investicione garancije, navodi se u planu od 10 tačaka, predstavljenom danas tokom posete predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Berlinu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage zauzele selo Pesčano u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Tramp: Sporazum o okončanju rata u Ukrajini je bliži nego ikad Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sporazum usmeren na okončanje ruskog rata u Ukrajini bliži nego ikad, nakon što je njegov tim izvestio o napretku nakon razgovora u Berlinu . "Mislim da smo sada bliži nego ikad ranije", poručio je Tramp. Opširnije Kraće Evropski lideri izrazili podršku Zelenskom, odluke o teritorijima pripadaju Ukrajini Odluke o mogućim teritorijalnim ustupcima Ukrajini
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Rjabkov: Moskva i Kijev nadomak diplomatskog rešenja, bez kompromisa o teritorijama

uživo RAT U UKRAJINI Rjabkov: Moskva i Kijev nadomak diplomatskog rešenja, bez kompromisa o teritorijama

Euronews pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Vodimo neprekidne pregovore, pitanje teritorija bolno; Evropski lideri izrazili podršku Zelenskom

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Vodimo neprekidne pregovore, pitanje teritorija bolno; Evropski lideri izrazili podršku Zelenskom

RTV pre 57 minuta
Švarm o Kušnerovom povlačenju: Očajnički potez da se dopre do Trampa, a pretvorilo se u korupcionašku farsu

Švarm o Kušnerovom povlačenju: Očajnički potez da se dopre do Trampa, a pretvorilo se u korupcionašku farsu

N1 Info pre 1 sat
Evropski lideri izrazili podršku Zelenskom, odluke o teritorijima pripadaju Ukrajini

Evropski lideri izrazili podršku Zelenskom, odluke o teritorijima pripadaju Ukrajini

RTV pre 1 sat
Švarm o Kušnerovom odustajanju: Očajnički potez da se dopre do Trampa, a pretvorilo se u korupcionašku farsu

Švarm o Kušnerovom odustajanju: Očajnički potez da se dopre do Trampa, a pretvorilo se u korupcionašku farsu

Nova pre 2 sata
Cene nafte pale

Cene nafte pale

B92 pre 2 sata
Pristali su: Ovo je sve što bi trebalo da dobije Ukrajina

Pristali su: Ovo je sve što bi trebalo da dobije Ukrajina

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOKreditiEvropska UnijaMoskvaUkrajinaRojtersEURusijaNemačkaBerlinKijevDonald TrampEmanuel MakronpožarnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Drama u Bundestagu za vreme posete Zelenskog: Poslanici satima nisu imali pristup e-pošti, važne video-konferencije otkazane

Drama u Bundestagu za vreme posete Zelenskog: Poslanici satima nisu imali pristup e-pošti, važne video-konferencije otkazane

Blic pre 7 minuta
Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto…

Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto, video)

Blic pre 12 minuta
Moskva i Teheran: Partnerstvo sa pukotinama

Moskva i Teheran: Partnerstvo sa pukotinama

Danas pre 7 minuta
„Lupio je rukom o sto i rekao transatlantski odnos je mrtav“: Da li su SAD postale maligni svetski akter?

„Lupio je rukom o sto i rekao transatlantski odnos je mrtav“: Da li su SAD postale maligni svetski akter?

Danas pre 1 sat
Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"

Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"

Blic pre 27 minuta