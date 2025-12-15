Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug
Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je sinoć da ohrabruju poruke administracije američkog predsednika Donalda Trampa da budućnost BiH treba da se gradi na dogovoru predstavnika tri naroda.

"Ili dijalog ili dalje propadanje BiH. Treće opcije nema", navela je Cvijanović na Instagramu. Istakla je da je potreban dogovor, makar to bilo mučno, ili u suprotnom sledi propadanje BiH. "Nakon mnogo vremena mogli smo da čujemo nešto što je za mene bilo umirujuće, a to je bila izjava i neko se referisao u Savetu bezbednosti UN, kada je predstavnik SAD rekao da budućnost Bosne i Hercegovine treba da se gradi na dogovoru predstavnika konstitutivnih naroda",
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Željka Cvijanović: Ili dijalog ili dalje propadanje BiH — treće opcije nema

Željka Cvijanović: Ili dijalog ili dalje propadanje BiH — treće opcije nema

Sputnik pre 19 minuta
Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

Euronews pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaUNBanjalukaBosna i HercegovinaSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiŽeljka CvijanovićDonald Tramp

Balkan, najnovije vesti »

U 38. godini preminuo Jasmin Mušanović, urednik veb portala N1 Sarajevo

U 38. godini preminuo Jasmin Mušanović, urednik veb portala N1 Sarajevo

N1 Info pre 19 minuta
Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

RTV pre 30 minuta
Željka Cvijanović: Ili dijalog ili dalje propadanje BiH — treće opcije nema

Željka Cvijanović: Ili dijalog ili dalje propadanje BiH — treće opcije nema

Sputnik pre 19 minuta
Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

Euronews pre 4 minuta
Policijska akcija u Trebinju, uhapšene tri osobe: zaplenjene veće količine droge

Policijska akcija u Trebinju, uhapšene tri osobe: zaplenjene veće količine droge

Kurir pre 5 sati