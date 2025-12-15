Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je sinoć da ohrabruju poruke administracije američkog predsednika Donalda Trampa da budućnost BiH treba da se gradi na dogovoru predstavnika tri naroda.

"Ili dijalog ili dalje propadanje BiH. Treće opcije nema", navela je Cvijanović na Instagramu. Istakla je da je potreban dogovor, makar to bilo mučno, ili u suprotnom sledi propadanje BiH. "Nakon mnogo vremena mogli smo da čujemo nešto što je za mene bilo umirujuće, a to je bila izjava i neko se referisao u Savetu bezbednosti UN, kada je predstavnik SAD rekao da budućnost Bosne i Hercegovine treba da se gradi na dogovoru predstavnika konstitutivnih naroda",