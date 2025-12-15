Srednji kurs dinara za evro 117,3544

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro danas će iznositi 117,3544, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou kao i od početka godine slabiji je za 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je jači za 0,1 odsto i iznosi 99,9101 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 11,8 odsto, a od početka godine za 12,5 odsto.