Kaja Kalas: „Odlučujuća sedmica za finansiranje Ukrajine“

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas (Kallas) ocenila je danas da je ova sedmica odlučujuća za finansiranje Ukrajine, preneo je pariski list Figaro (Le Figaro) na svom sajtu. „Nedelja koja počinje u Briselu biće odlučujuća za Ukrajinu i finansiranje njenog rata protiv Rusije“, rekla je Kaja Kalas. Ona je to rekla uoči samita EU u četvrtak i petak, na kojoj će lideri doneti odluku o načinu finansiranja Ukrajine. Prema
