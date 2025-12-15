Itudis pred Zvezdu ljut na novinare zbog Brajanta: "Nemojte izmišljati priču"

Itudis pred Zvezdu ljut na novinare zbog Brajanta: "Nemojte izmišljati priču"

Trener Hapoela iz Tel Aviva Dimitris Itudis istakao je zadovoljstvo što će se njegov tim sutra uveče vratiti mečevima u domovini u Evroligi, istakavši naročite pohvale na račun Crvene zvezde pred meč 16. kola koji je na programu sutra od 20:05 u Jerusalimu.

Lider Evrolige će posle igranja u Bugarskoj konačno nastupiti pred domaćim navijačima, što je posebno apostrofirao Itudis. "Važno je da se utakmice vraćaju u Izrael, srećna Hanuka svima, domaćini smo utakmice u Izraelu, da, biće u Jerusalimu, ali imaćemo mnogo ljudi i to mnogo znači. Dobro je što su utakmice u Izraelu, navijači vam daju više motivacije, ali oni nisu ti koji igraju, već igrači moraju da donesu rezultate. Nedostajala nam je publika, a naprotiv, biće
