Ako je znao vođa Zemunskog klana, morala je da zna i policija...

Sputnik pre 12 minuta
Na današnji dan se navršava 25. godišnjica smrti Harisa Brkića. Tragedija koja je 2000. godine pogodila srpsku i jugoslovensku košarku i danas je ostala pod velom misterije, iako su se tokom godina javili svedoci da kažu da znaju ko je ubio nekadašnjeg reprezentativca.

Bio je 12. decembar 2000. godine i nakon velikih političkih potresa 5. oktobra nije bilo mira na ulicama Beograda. Haris Brkić je tog dana ranije izašao sa treninga i to je bio, ispostaviće se, koban korak. Do danas nepoznata i neidentifikovana lica su ga upucala na parkingu hale “Pionir”, a tragično je preminuo 15. decembra posle velike borbe, U trenutku kada je umro imao je 26 godina i već je bio legenda. U Partizanu je uzeo tri titule i tri kupa, pa je i u
