Među stradalim i fudbaler makedonskog tima! Novi detalji masakra koji je zgrozio čitav svet

U terorističkom napadu koji se dogodio na plaži Bondi u Sidneju ubijen je i jedan fudbaler.

Foto Tanjug/AP/Mark Baker Prema najnovijim informacijama, život je izgubilo najmanje 16 osoba, a ranjeno je 42. Dan nakon horora pojavila se informacija da je u napadu ubijen i Dan Elkajam, fudbaler makedonskog kluba Rokdejl Ilinden koji se takmiči u Premijer ligi Novog Južnog Velsa (oblast u Australiji). Vlasti u Australiji su saopštile da je napad izveo otac sa sinom, a sve se dogodilo tokom jevrejskog festivala na plaži. Elkajam je imao 27 godina i bio je član