Poslanici opozicije kritikuju kandidate za sudije Ustavnog suda, vlast ih hvali

Beta pre 22 minuta

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su popodne raspravu o izboru sudija Ustavnog suda čiji rad je kritikovao poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović, a kadrovske predloge vlasti ocenio kao "apsolutno neprihvatljive".

On je u raspravi optužio vlast da je Ustavni sud pretvorila u poslednji rov odbrane svog kriminalnog ponašanja i da je, kako je naveo, veoma efikasna po pitanju interesa vlasti.

Grbović je kazao da je ta sudska instanca istovremeno u "dubokoj hibernaciji i zimskom snu" kada je u pitanju reagovanje po zahtevima građana.

Naveo je kao primere to što se Ustavni sud nije oglasio po pitanju izborne krađe 2023. i što predsednica parlamenta nije stavila na dnevni red glasanje o poverenju Vladi, a što je tražila opozicija.

Poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odbacio je navode Grbovića, te ih ocenio kao nanošenje štete Srbiji.

I poslanica Zeleno levog fronta (ZLF) Jelena Jerinić je ocenila da su kadrovska rešenja predložena od strane vlasti usmerena ka očuvanju kontinuiteta Ustavnog suda protivno interesima građama.

Jerinić je kazala da su među kandidatima za sudije i oni koji su u vezi sa vladajućom Srpkom naprednom strankom (SNS), ali i oni koji su, kako je kazala, pazili da se ne zamere SNS-u.

Poslanica ZLF je od predloženih kandidata u treću kategoriju ubrojala i "ćutologe i ćutološkinje", odnosno one koji se nisu oglašavali ni po jednom pitanju.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić je takođe kritikovao kadrovske predloge vlasti, te naveo da je među njima i žena koja se, kako je naveo, proslavila pohvalama na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kazao je da je pred Ustavnim sudom više od 40.000 nerešenih predmeta, koje su podneli građani, ali i opozicioni poslanici.

Jovanov je odbacio navode poslanice ZLF tvrdeći da se radi o istaknutim pravnicima, te uputio na biografije kandidata za koje je naveo da su svi istaknuti pravnici.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić poručio je vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) da će se njihovi kandidati, posle promena, prvi okrenuti protiv njih.

Aleksić je poručio vlastima da ne gaje iluziju da će ih (kandidati za sudije) zaštiti od svega što su pritivzakonito radili.

On je kritikovao rad Ustavnog suda od dolaska SNS na vlast, a što je negirao poslanik SNS Miroslav Petrašinović tvrdeći da je SNS depolitizovala sud.

Poslanik SNS je napomenuo da je ta stranka to radila za razliku od Demokratske stranke (DS) dok je bila na vlasti i kada su stranački odbori odlučivali ko će i gde biti sudija.

On je pozitivno ocenio predložene kandidate i njihove biografije.

Aleksić je najavio da će se NPS zalagati, posle promene vlasti i za lustraciju, te da će ona obuhvatiti i one koji su ćutali (u Ustavnom sudu) na sve što je vlast radila.

Kazao je da sudije Ustavnog suda biraju oni koji su za 13 godina vladavine "razvalili pravosuđe" i, kako je naveo, uništili pravni poredak.

Dodao je da je početak toga bio 24. aprila 2016. kada je vlast protivpravno porušila objekte u beogradskoj Savamali.

Prema njegovim rečima, tada su se prvi put pojavili maskirani batinaši, koji su vezivali i maltretirali ljude.

"Od tog trenutka, kada je, po rečima Aleksandra Vučića, neki kompletni idiot iz vrha beogradske vlasti to uradio, srušen je pravni poredak i vladavina prava i niko za to nije odgovarao", kazao je.

Aleksić je optužio vlast da je tada otvorila vrata pravosudnom haosu i uništavanju i, kako je naveo, gaženju prava, pravde i odgovornosti u zemlji.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata Narodne skupštine, Vučić će imenovati pet sudija Ustavnog suda, a Parlament će izabrati njih pet sa Vučićevog spiska.

(Beta, 16.12.2025)