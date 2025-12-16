Maju Berović razapeli na mrežama: Zbog slika sa mrtvom lisicom se digao internet, sada se oglasio njen saradnik: "Naj***li smo"…

Istaknuto je da reakcija javnosti bila previše burna Govorio je o moralnim dilemama društva Pevačica Maja Berović objavila je na svom Instagram profilu fotografije na kojima nosi mrtvu lisicu oko vrata, što je izazvalo gomilu negativnih reakcija.

Sada se tim povodom oglasio kreativni direktor Stanislav Zakić. Stanislav je istakao da je ideja da Maja nosi lisicu oko vrata otišla u pogrešnom pravcu. - Sve je počelo kao i svaka naša "bezazlena" ideja jednom rečenicom: "Ajde samo ovu fotku, brutalna je." Lisica oko Majinog vrata izgledala je kao arhiva visoke mode, Pariz pre nego što je internet odlučio da ima savest. Elegantno, filmski, gotovo romantično. U tom trenutku nismo videli lisicu. Videli smo kadar.