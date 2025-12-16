Maju Berović razapeli na mrežama: Zbog slika sa mrtvom lisicom se digao internet, sada se oglasio njen saradnik: "Naj***li smo"

Blic pre 2 sata
Maju Berović razapeli na mrežama: Zbog slika sa mrtvom lisicom se digao internet, sada se oglasio njen saradnik: "Naj***li smo"…

Istaknuto je da reakcija javnosti bila previše burna Govorio je o moralnim dilemama društva Pevačica Maja Berović objavila je na svom Instagram profilu fotografije na kojima nosi mrtvu lisicu oko vrata, što je izazvalo gomilu negativnih reakcija.

Sada se tim povodom oglasio kreativni direktor Stanislav Zakić. Stanislav je istakao da je ideja da Maja nosi lisicu oko vrata otišla u pogrešnom pravcu. - Sve je počelo kao i svaka naša "bezazlena" ideja jednom rečenicom: "Ajde samo ovu fotku, brutalna je." Lisica oko Majinog vrata izgledala je kao arhiva visoke mode, Pariz pre nego što je internet odlučio da ima savest. Elegantno, filmski, gotovo romantično. U tom trenutku nismo videli lisicu. Videli smo kadar.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Na meti brutalnih kritika! Maju Berović razapeli na mrežama zbog mrtve lisice, njen saradnik progovorio i otkrio pravu istinu!…

Na meti brutalnih kritika! Maju Berović razapeli na mrežama zbog mrtve lisice, njen saradnik progovorio i otkrio pravu istinu!

Alo pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetParizMaja Berović

Zabava, najnovije vesti »

Ovo otkriće menja sve: Neobičan geološki sloj ispod Bermuda objašnjava misterije ovih ostrva?

Ovo otkriće menja sve: Neobičan geološki sloj ispod Bermuda objašnjava misterije ovih ostrva?

Blic pre 13 minuta
Na meti brutalnih kritika! Maju Berović razapeli na mrežama zbog mrtve lisice, njen saradnik progovorio i otkrio pravu istinu!…

Na meti brutalnih kritika! Maju Berović razapeli na mrežama zbog mrtve lisice, njen saradnik progovorio i otkrio pravu istinu!

Alo pre 43 minuta
Asmin priznao da je hteo da oduzme sebi život, otkrio sa čime se borio: "To nisam mogao psihički da podnesem"

Asmin priznao da je hteo da oduzme sebi život, otkrio sa čime se borio: "To nisam mogao psihički da podnesem"

Telegraf pre 28 minuta
"Mama na onkologiji prima terapiju, a ja u bolničkoj sobi radim" Sanja Marinković o najtežem životnom periodu: "Onesvestila…

"Mama na onkologiji prima terapiju, a ja u bolničkoj sobi radim" Sanja Marinković o najtežem životnom periodu: "Onesvestila sam se od umora i udarila glavom o lavabo"

Blic pre 1 sat
Prokomentarisala odluku svoje zemlje da se povuče sa Evrovizije Senidah se oglasila: "Sve države bi trebalo..."

Prokomentarisala odluku svoje zemlje da se povuče sa Evrovizije Senidah se oglasila: "Sve države bi trebalo..."

Blic pre 1 sat