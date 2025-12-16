Oni su bili kandidati za novog direktora RTS-a, ali nisu ispunili uslove. Od bivše rijaliti zvezde do čoveka koji se sukobio sa Jovanom Memedovićem

Blic pre 4 sati
Oni su bili kandidati za novog direktora RTS-a, ali nisu ispunili uslove. Od bivše rijaliti zvezde do čoveka koji se sukobio…

Trenutni generalni direktor RTS-a je Dragan Bujošević od 2015. godine.

Sedmoro kandidata se prijavilo za funkciju generalnog direktora. Upravni odbor Radio-televizije Srbije doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS-a, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova. Upravni odbor Javne medijske ustanove RTS na današnjoj, 35. redovnoj sednici, nije doneo odluku o izboru generalnog direktora Radio-televizije Srbije, jer
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RTS i dalje bez novog generalnog direktora – nijedan kandidat nema dovoljno glasova

RTS i dalje bez novog generalnog direktora – nijedan kandidat nema dovoljno glasova

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUpravni odborDragan BujoševićIzbori

Zabava, najnovije vesti »

Ovo otkriće menja sve: Neobičan geološki sloj ispod Bermuda objašnjava misterije ovih ostrva?

Ovo otkriće menja sve: Neobičan geološki sloj ispod Bermuda objašnjava misterije ovih ostrva?

Blic pre 13 minuta
Na meti brutalnih kritika! Maju Berović razapeli na mrežama zbog mrtve lisice, njen saradnik progovorio i otkrio pravu istinu!…

Na meti brutalnih kritika! Maju Berović razapeli na mrežama zbog mrtve lisice, njen saradnik progovorio i otkrio pravu istinu!

Alo pre 43 minuta
Asmin priznao da je hteo da oduzme sebi život, otkrio sa čime se borio: "To nisam mogao psihički da podnesem"

Asmin priznao da je hteo da oduzme sebi život, otkrio sa čime se borio: "To nisam mogao psihički da podnesem"

Telegraf pre 28 minuta
"Mama na onkologiji prima terapiju, a ja u bolničkoj sobi radim" Sanja Marinković o najtežem životnom periodu: "Onesvestila…

"Mama na onkologiji prima terapiju, a ja u bolničkoj sobi radim" Sanja Marinković o najtežem životnom periodu: "Onesvestila sam se od umora i udarila glavom o lavabo"

Blic pre 1 sat
Prokomentarisala odluku svoje zemlje da se povuče sa Evrovizije Senidah se oglasila: "Sve države bi trebalo..."

Prokomentarisala odluku svoje zemlje da se povuče sa Evrovizije Senidah se oglasila: "Sve države bi trebalo..."

Blic pre 1 sat