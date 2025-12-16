Pijan pretio sinu i ženi u Zemunu: Uzeo kuhinjski nož i krenuo ka supruzi, sin ga jedva savladao

Blic pre 4 sati
Sin je uspešno sprečio M.A. da napadne suprugu nožem pre dolaska policije Treće osnovno javno tužilaštvo vodi istragu o slučaju Policija u Beogradu je u subotu uhapsila M.A. (66) i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog porodičnog nasilja.

Naime, on je u Zemunu, u alkoholisanom stanju, supruzi S.A. (65) i sinu A.A. (45) pretio smrću. Posle svađe ih je vređao, a zatim je uzeo kuhinjski nož i krenuo ka supruzi, ali ga je sin sprečio do dolaska policije. Policija ga je odvela na VMA radi utvrđivanja količine alkohola u krvi, jer nije želeo da se alkotestira. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. ( Telegraf.rs)
