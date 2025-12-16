Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto, video)

Nacionalna vremenska služba procenjuje da su ugrožena područja sa oko 47.000 ljudi Poplave su posledica višednevnih obilnih kiša koje su pogodile zapadni Vašington U tri predgrađa južnog dela američkog grada Sijetla danas je naređena hitna evakuacija nakon što je brana popustila, izazvavši ozbiljne poplave nakon nedelje dana obilnih kiša. Naredba o evakuaciji, koju je izdao okrug King u državi Vašington, obuhvatila je domove i preduzeća istočno od reke Grin u