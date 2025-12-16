Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto, video)

Blic pre 1 sat
Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto…
Nacionalna vremenska služba procenjuje da su ugrožena područja sa oko 47.000 ljudi Poplave su posledica višednevnih obilnih kiša koje su pogodile zapadni Vašington U tri predgrađa južnog dela američkog grada Sijetla danas je naređena hitna evakuacija nakon što je brana popustila, izazvavši ozbiljne poplave nakon nedelje dana obilnih kiša. Naredba o evakuaciji, koju je izdao okrug King u državi Vašington, obuhvatila je domove i preduzeća istočno od reke Grin u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Danas pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vašingtonpoplave

Svet, najnovije vesti »

U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

RTV pre 28 minuta
Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Danas pre 18 minuta
Šok obrt! Napadač na Univerziteta Braun i dalje na slobodi! Policija pustila muškarca koji je bio zadržan: Dvoje mrtvih, 9…

Šok obrt! Napadač na Univerziteta Braun i dalje na slobodi! Policija pustila muškarca koji je bio zadržan: Dvoje mrtvih, 9 povređenih

Blic pre 38 minuta
Putinov saveznik kaže da podržava Trampa "Sjajan čovek što je pokrenuo ovo pitanje"

Putinov saveznik kaže da podržava Trampa "Sjajan čovek što je pokrenuo ovo pitanje"

Alo pre 8 minuta
Udario snažan zemljotres: Trese se tlo u Pakistanu

Udario snažan zemljotres: Trese se tlo u Pakistanu

Alo pre 33 minuta