Đoković ima jaku konkurenciju u brobi za trofej u Adelejdu

Danas pre 24 minuta  |  V. R.
Srpski teniser Novak Đoković započeće narednu sezonu na ATP turniru u Adelejdu.

Turnir koji se održava od 12. do 17. januara će biti uvertira osvajaču 24 grend slem titule pred pohod na 11. titulu Australijan opena. Konkurencija na ovom turniru iz serije 250 će biti veoma snažna, pa su tako neka od imena koje će se pored Đokovića, koji će biti prvi nosilac, boriti za titulu biti i deseti teniser sveta Džejk Drejper, Španac Davidovič Fokina, Stefanos Cicipas, Tomi Pol, mlada nada svetskog tenisa Žoao Fonseka, kao i otkrovljenje prethodne sezone
