Verio se Donald Tramp mlađi: Predsednik Amerike srećne vesti objavio na prazničnoj proslavi

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da se njegov najstariji sin, Donald Tramp Mlađi, verio s Betinom Anderson, pripadnicom visokog društva Palm Beacha.

Tramp je to objavio na prazničnoj proslavi u Beloj kući. Portparol para kasnije je potvrdio srećne vesti, a ubrzo se pojavio i snimak samog predsednika Donalda Trampa kako objavljuje novosti. "Vrlo se dobro slažu i upravo preko mene objavljuju da će se venčati", rekao je predsednik SAD pre nego što je pozvao par na scenu. Donald Tramp Mlađi se zatim zahvalio svojoj novoj verenici što je prihvatila njegovu prosidbu. Ovo je treći put da je Donald Donald Tramp Mlađi