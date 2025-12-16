Aerodrom u Sarajevu nakratko blokiran zbog lažne dojave o bombi

Međunarodni aerodrom u Sarajevu jutros je bio privremeno zatvoren zbog dojave o bombi, a policija je utvrdila da se radilo o lažnoj dojavi.

Nakon kontradiverzionog pregleda kojim je ustanovljeno da je dojava o postavljenoj bombi lažna, aerodrom je opet u funkciji. Sarajevski aerodrom jutros je blokiran zbog dojave o bombi, što je i potvrđeno za N1 Sarajevo, koji navodi da je nisu bili dozvoljeni ulasci u zgradu, a putnici i osoblje su evakuisani. Također, na zvaničnoj stranici aerodroma nisu bile dostupne informacije o dolascima i odlascima letova, koje se inače redovno ažuriraju.