Aerodrom u Sarajevu nakratko blokiran zbog lažne dojave o bombi

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Sarajevo
Aerodrom u Sarajevu nakratko blokiran zbog lažne dojave o bombi

Međunarodni aerodrom u Sarajevu jutros je bio privremeno zatvoren zbog dojave o bombi, a policija je utvrdila da se radilo o lažnoj dojavi.

Nakon kontradiverzionog pregleda kojim je ustanovljeno da je dojava o postavljenoj bombi lažna, aerodrom je opet u funkciji. Sarajevski aerodrom jutros je blokiran zbog dojave o bombi, što je i potvrđeno za N1 Sarajevo, koji navodi da je nisu bili dozvoljeni ulasci u zgradu, a putnici i osoblje su evakuisani. Također, na zvaničnoj stranici aerodroma nisu bile dostupne informacije o dolascima i odlascima letova, koje se inače redovno ažuriraju.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Histerija u nemačkim medijima: "Špigl" optužuje Trampa za "izdaju" Evrope

Histerija u nemačkim medijima: "Špigl" optužuje Trampa za "izdaju" Evrope

Alo pre 37 minuta
Histerija u nemačkim medijima: "Špigl" optužuje Trampa za "izdaju" Evrope

Histerija u nemačkim medijima: "Špigl" optužuje Trampa za "izdaju" Evrope

B92 pre 22 minuta
Histerija u nemačkim medijima: „Špigl“ optužuje Trampa za „izdaju“ Evrope

Histerija u nemačkim medijima: „Špigl“ optužuje Trampa za „izdaju“ Evrope

Večernje novosti pre 37 minuta
Hitna evakuacija na aerodromu u Sarajevu: Stigla dojava o bombi, objekat blokiran

Hitna evakuacija na aerodromu u Sarajevu: Stigla dojava o bombi, objekat blokiran

Blic pre 2 sata
Aerodrom u Sarajevu bio blokiran zbog lažne dojave o bombi

Aerodrom u Sarajevu bio blokiran zbog lažne dojave o bombi

RTS pre 3 sata
Lažna dojava o bombi na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu

Lažna dojava o bombi na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu

Euronews pre 3 sata
Vanredno stanje na aerodromu u Sarajevu: zgrada blokirana, a putnici i osoblje se evakuišu

Vanredno stanje na aerodromu u Sarajevu: zgrada blokirana, a putnici i osoblje se evakuišu

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoAerodrom

Društvo, najnovije vesti »

Viši sud: Železnice Srbije i država plaćaju naknadu za smrt člana porodice u padu nadstrešnice

Viši sud: Železnice Srbije i država plaćaju naknadu za smrt člana porodice u padu nadstrešnice

N1 Info pre 2 minuta
Vučić gostima iz Vukovara zahvalio što su posetili svoj Beograd, oni mu poklonili zlatnik

Vučić gostima iz Vukovara zahvalio što su posetili svoj Beograd, oni mu poklonili zlatnik

Euronews pre 57 minuta
Stanari solitera u centru Kragujevca neguju zajedništvo i zdrav način života u velikoj zajednici

Stanari solitera u centru Kragujevca neguju zajedništvo i zdrav način života u velikoj zajednici

RTV pre 37 minuta
Predsednik sa decom iz Vukovara: Koreni su najvažniji oslonac svakog čoveka

Predsednik sa decom iz Vukovara: Koreni su najvažniji oslonac svakog čoveka

RTV pre 37 minuta
Nove presude za naknadu štete porodici nastradalih u padu nadstrešnice Železničke stanice

Nove presude za naknadu štete porodici nastradalih u padu nadstrešnice Železničke stanice

Radio 021 pre 42 minuta