Švarm: Vučićev rejting pada, ako režim opstane, od Srbije neće ostati kamen na kamenu

N1 Info pre 1 sat  |  Aleksandar Nastevski
Glavni i odgovorni urednik nedeljnika "Vreme" Filip Švarm ocenio je da rejting predsednik Srbije Aleksandra Vučića pada i da ne veruje da je Vučić podigao svoj ugled.

Švarm je naveo i da je aktuelna vlast svojim napadima na tužilaštvo pokazala da želi da uništi ustavnopravni sistem u Srbiji. Filip Švarm je ocenio da aktuelni režim iz dana u dan "trpi poneke skandale, nekad veće, nekad manje". "To što ovaj režim poručuje građanima - ako opstane ovaj režim od Srbije neće ostati kamen na kamenu", istakao je Švarm za N1. Komentarišući nedavnu Vučićevu posetu Nišu, Švarm je naveo da ne veruje da je Vučić podigao svoj ugled i da je tu
