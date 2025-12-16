Ilon Mask prvi na svetu dostigao bogatstvo od 600 milijardi dolara

Prema proračunima magazina Forbs, objavljenim u ponedeljak, Ilon Mask je postao prva osoba na svetu čija je procenjena neto imovina premašila 600 milijardi dolara.

Forbs navodi da je povećanje Maskove neto vrednosti direktno povezano sa transakcijama u okviru SpaceX-a. Na osnovu cena po kojima su realizovane te prodaje, časopis je revidirao ukupnu procenjenu vrednost kompanije naviše, što je automatski uvećalo i vrednost Maskovog udela. Samo nekoliko sati ranije, Forbs je Maskovo bogatstvo procenjivao na oko 500 milijardi dolara, ali je nova računica značajno promenila tu procenu. Većina Maskovog bogatstva vezana je za