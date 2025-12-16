Neposlušni građanin Selaković

Radar pre 39 minuta  |  Nenad Milosavljević
Neposlušni građanin Selaković

Nije se bivšem i sadašnjem ministru dopalo što je Tužilaštvo počelo da istražuje muljanja u vezi sa Generalštabom. Pa on je ministar, bre! I to Vučićev! A realno, kome bi se i dopalo da ga osumnjiče za kriminal, pa još i organizovani

Možda mislite da je ministar kulture Nikola Selaković bahat i nekulturan u ophođenju prema pravosuđu. Možda mislite i da je njegov advokat Vladimir Đukanović, pravnik, takođe bahat i nekulturan, pa i neprofesionalan, u ophođenju prema pravosudnim institucijama države u koju se svaki čas kune i priča kako je voli više od svega. Možda mislite i da je samo u potpuno zarobljenoj i uzurpiranoj državi moguće da kampanju protiv jednog dela pravosuđa vodi predsednik lično,
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Treće osnovno javno tužilaštvo demantuje Mrdića: Niko ne može da nam izda nalog

Treće osnovno javno tužilaštvo demantuje Mrdića: Niko ne može da nam izda nalog

Danas pre 6 sati
Slučaj ministra Selakovića: Da li će Vučić poslušati sopstveni savet ili će nastaviti da pretura po Pandorinoj kutiji?

Slučaj ministra Selakovića: Da li će Vučić poslušati sopstveni savet ili će nastaviti da pretura po Pandorinoj kutiji?

Danas pre 6 sati
Bivši ministar kulture: Selaković bi trebalo da ponudi ostavku

Bivši ministar kulture: Selaković bi trebalo da ponudi ostavku

Nedeljnik pre 24 sata
Kušner odustaje od gradnje na mestu Generalštaba, prenosi Wall Street Journal

Kušner odustaje od gradnje na mestu Generalštaba, prenosi Wall Street Journal

Slobodna Evropa pre 24 sata
Podignut optužni predlog protiv ministra kulture Srbije zbog Generalštaba, on izjavio da 'se raduje' suđenju

Podignut optužni predlog protiv ministra kulture Srbije zbog Generalštaba, on izjavio da 'se raduje' suđenju

Slobodna Evropa pre 24 sata
Novosađani, pogledajte kojim medijima je vlast dala vaše pare

Novosađani, pogledajte kojim medijima je vlast dala vaše pare

Radio 021 pre 24 sata
Jtok podigao optužni predlog protiv Selakovića i još tri osobe u slučaju Generalštab

Jtok podigao optužni predlog protiv Selakovića i još tri osobe u slučaju Generalštab

Telegraf pre 24 sata

Ključne reči

ĐukanovićMinistar kultureTužilaštvoNikola SelakovićVladimir Đukanović

Društvo, najnovije vesti »

Neposlušni građanin Selaković

Neposlušni građanin Selaković

Radar pre 39 minuta
(Video) Njen pogled je govorio više od reči! Vladimir će zauvek pamtiti neobičan susret u mraku na putu od Priboja do…

(Video) Njen pogled je govorio više od reči! Vladimir će zauvek pamtiti neobičan susret u mraku na putu od Priboja do Prijepolja

Blic pre 34 minuta
Vlada će ovu noć pamtiti zauvek: Spazio omalenog stvora na putu, a onda nastao snimak koji se gleda netremice

Vlada će ovu noć pamtiti zauvek: Spazio omalenog stvora na putu, a onda nastao snimak koji se gleda netremice

Telegraf pre 14 minuta
Hrvatsko nacionalno veće (HNV) u Srbiji obeležilo svoj nacionalni praznik

Hrvatsko nacionalno veće (HNV) u Srbiji obeležilo svoj nacionalni praznik

Danas pre 59 minuta
MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

Danas pre 3 sata