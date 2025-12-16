Neposlušni građanin Selaković

Nije se bivšem i sadašnjem ministru dopalo što je Tužilaštvo počelo da istražuje muljanja u vezi sa Generalštabom. Pa on je ministar, bre! I to Vučićev! A realno, kome bi se i dopalo da ga osumnjiče za kriminal, pa još i organizovani

Možda mislite da je ministar kulture Nikola Selaković bahat i nekulturan u ophođenju prema pravosuđu. Možda mislite i da je njegov advokat Vladimir Đukanović, pravnik, takođe bahat i nekulturan, pa i neprofesionalan, u ophođenju prema pravosudnim institucijama države u koju se svaki čas kune i priča kako je voli više od svega. Možda mislite i da je samo u potpuno zarobljenoj i uzurpiranoj državi moguće da kampanju protiv jednog dela pravosuđa vodi predsednik lično,