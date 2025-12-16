UKRAJINSKA KRIZA - Rjabkov: Nemamo pojma šta se dogodilo u Berlinu; Zelenski: Nema razgovora o referendumu o teritorijalnom pitanju

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.392. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je razgovarao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i više evropskih lidera nakon sastanka delegacija SAD i Ukrajine u Berlinu i ocenio da i Rusija i Ukrajina u ovom trenutku žele da okončaju rat, ali da postoji mogućnost da se "predomisle" i da je zato potrebno "naterati ih na dogovor"

"Približavamo se rešenju, imamo ogromnu podršku evropskih lidera koji takođe žele da se ovo završi", rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu Bele kuće dok je dodeljivao medalje vojnicima koji su patrolirali američko-meksičkom granicom, preneli su ukrajinski mediji. On je naveo da je, osim sa Zelenskim, razgovarao i sa predstavnicima Poljske, Norveške, Danske i Holandije, dodajući da "stvari idu prilično dobro" i da su "sada bliže (okončanju i rešavanju rata) nego ikada