Vučević: „Bilo bi dobro da ceo Zapadni Balkan bude jedinstveno integrisan u EU“

Serbian News Media pre 34 minuta
Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević ocenio je danas da bi bilo dobro da ceo Zapadni Balkan bude jedinstveno integrisan u Evropsku uniju (EU) te dodao da bi voleo da balkanskim narodima „bude dopušteno da se međusobno dogovaraju“.

On je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao da „razni dušebrižnici“ brane narodima sa Balkana da budu složni, ali da Srbija nastoji da bude u dobrim odnosima sa svima i da poštuje sebe. Po njegovim rečima, predstavnici srpske vlasti „ne sede na više stolica“ i vode se nacionalnim interesima. Kazao je da Srbija poštuje sve susede i da je „Otvoreni Balkan“ dobar primer saradnje. Dodao je da Republika Srpska može da računa na pomoć Srbije i uvažavanje.
