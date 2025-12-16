Poznato gde Đoković započinje novu sezonu

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, započeće narednu sezonu u Adelejdu, potvrdili su organizatori pomenutog turnira. Bilo je poznato da Đoković neće u Brizbejn, što je bila praksa prethodnih godina, ovoga puta se opredelio za Adelejd.

Turnir iz kategorije 250 biće odigran od 12. do 17. januara, a Novaku Đokoviću to će biti treće učešće, dok je 2023. godine osvojio trofej. Novak je postavljen za prvog nosioca, a osim njega na turniru će se pojaviti deseti reket planete Džek Drejper, Alehandro Davidovič Fokina, Tomi Pol, Jirži Lehečka. Biće tu i Grk Stefanos Cicipas, Brazilac Žoao Fonseka, kao i Australijanac Aleksej Popirin. Interesantno da će na pomenutom turniru u ženskoj konkurenciji,
