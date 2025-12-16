Denver se javio i u neverici se zapitao "Kako...": Ovog puta je Nikola Jokić sve posmatrao sve sa strane!

Košarkaši Dnever Nagetsa su savladali jutros Hjuston Rokitse u utakmici odigranoj u Koloradu - 128:125.

Kao i do sada, ponovo je bio sjajan Nikola Jokić, koji je susret završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Bio je ovo još jedan duel Srbina protiv "Bejbi Jokića" - Alperena Šenguna, koji je na drugoj strani imao, takođe, tripl-dabl sa 33 poena i 10 skokova i istim brojem uspešnih dodavanja. Još jednom je Nikola Jokić ispisao istoriju NBA lige, pošto se popeo na prvo mesto večne liste igrača koji su beležili 15' poena, 15+ skokova i 10+ asistencija, te se