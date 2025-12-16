Poraz Zvezde u neizvesnoj završnici od lidera Evrolige! Hapoel u poslednjim momentima "prelomio" meč i rešio pitanje pobednika
Večernje novosti pre 1 sat
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su Crvenu zvezdu u 16. kolu Evrolige sa 84:78.
FOTO: EPA Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 27 poena, osam asistencija i četiri skoka. Kodi Miler-Mekintajer je postigao 13 poena, Džordan Nvora 11, dok je Semi Odželej ubacio 10. U redovima Hapoela istakao se Elajdža Brajant sa 28 poena, devet skokova i pet asistencija. Danijel Oturu je postigao 18 poena, a Kris Džons 15. Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je četiri poena, četiri asistencije i tri skoka. Timovi su se tokom prve