Poraz Zvezde u neizvesnoj završnici od lidera Evrolige! Hapoel u poslednjim momentima "prelomio" meč i rešio pitanje pobednika

Večernje novosti pre 1 sat
Poraz Zvezde u neizvesnoj završnici od lidera Evrolige! Hapoel u poslednjim momentima "prelomio" meč i rešio pitanje pobednika…

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su Crvenu zvezdu u 16. kolu Evrolige sa 84:78.

FOTO: EPA Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 27 poena, osam asistencija i četiri skoka. Kodi Miler-Mekintajer je postigao 13 poena, Džordan Nvora 11, dok je Semi Od‌želej ubacio 10. U redovima Hapoela istakao se Elajdža Brajant sa 28 poena, devet skokova i pet asistencija. Danijel Oturu je postigao 18 poena, a Kris Džons 15. Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je četiri poena, četiri asistencije i tri skoka. Timovi su se tokom prve
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Težak poraz i teška situacija: Crvena zvezda tone, evo kako sada stoje na tabeli Evroilige - porazi koji bole!

Težak poraz i teška situacija: Crvena zvezda tone, evo kako sada stoje na tabeli Evroilige - porazi koji bole!

Kurir pre 10 minuta
Crvena zvezda posle drame pala u Izraelu: Batler plesao, a Mekintajer napravio kobnu grešku

Crvena zvezda posle drame pala u Izraelu: Batler plesao, a Mekintajer napravio kobnu grešku

Mondo pre 4 minuta
Crveno-beli zid plača: Tragičan poraz Crvene zvezde od Hapoela u Jerusalimu

Crveno-beli zid plača: Tragičan poraz Crvene zvezde od Hapoela u Jerusalimu

Kurir pre 5 minuta
Zvezda pretila, Hapoel ipak slavio u Jerusalimu

Zvezda pretila, Hapoel ipak slavio u Jerusalimu

Sport klub pre 1 sat
POLUVREME - Zvezda u egalu sa liderom, ali dve stvari mora da popravi

POLUVREME - Zvezda u egalu sa liderom, ali dve stvari mora da popravi

Sportske.net pre 2 sata
Ataman besan: 10.000 neobrazovanih ljudi skandira mojoj majci!

Ataman besan: 10.000 neobrazovanih ljudi skandira mojoj majci!

Sport klub pre 1 sat
Vidno uznemireni Ataman: "Navijači Fenera - neobrazovani ljudi!"

Vidno uznemireni Ataman: "Navijači Fenera - neobrazovani ljudi!"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaTel AvivVasilije MicićSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

“Ovakav tretman nisu imali ni Dražen Petrović, Sale Nacionale i Teodosić, treba da sedi na klupi kada se odlučuje”: Nekadašnji…

“Ovakav tretman nisu imali ni Dražen Petrović, Sale Nacionale i Teodosić, treba da sedi na klupi kada se odlučuje”: Nekadašnji trener Zvezde oštro kritikovao Mekintajera

Danas pre 30 minuta
Taktičke greške u ključnim momentima: Saša Obradović otkrio razloge poraza Zvezde od Hapoela (VIDEO)

Taktičke greške u ključnim momentima: Saša Obradović otkrio razloge poraza Zvezde od Hapoela (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Uzalud majstorije Batlera, Zvezda poražena u trileru od lidera Evrolige (VIDEO)

Uzalud majstorije Batlera, Zvezda poražena u trileru od lidera Evrolige (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Poznata cena najjeftinijih ulaznica za Olimpijske igre 2028.

Poznata cena najjeftinijih ulaznica za Olimpijske igre 2028.

Danas pre 2 sata
FIFA izabrala najbolju fudbalerku i najboljeg fudbalera godine

FIFA izabrala najbolju fudbalerku i najboljeg fudbalera godine

Danas pre 4 sati