Prenos, Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda: Kakav meč u 16. kolu Evrolige!

Večernje novosti pre 7 minuta
Prenos, Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda: Kakav meč u 16. kolu Evrolige!

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva dočekuju Crvenu zvezdu u okviru 16. kola Evrolige. Meč je na programu od 20.05, a vi dešavanja sa utakmice možete pratiti uživo uz portal "Novosti".

FOTO: Ataimages 37' Novi prodor i novi poeni Džereda Batlera! Zvezda na nepuna četiri minuta do kraja vodi sa 71:73! 36' Elajdža asistira za Motlija koji se ispod koša našao u povoljnoj poziciji te lako dolazi do polaganja, 71:68. 33' Pogađa trojku Džons i ponovo donosi dva poseda prednosti ekipi iz Izraela, 66:62. 32' Semi Odželej pogađa a Zvezda ponovo vodi! 61:62. 31' Počela je poslednja deonica. Kraj treće četvrtine! 30' Gotova je treća deonica rezultatom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Hapoel - crvena zvezda: Čudesan koš Nvore, crveno-beli su još živi

Hapoel - crvena zvezda: Čudesan koš Nvore, crveno-beli su još živi

Kurir pre 8 minuta
UŽIVO: Hapoel ponovo preokreće

UŽIVO: Hapoel ponovo preokreće

Sport klub pre 8 minuta
Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda, uživo: Drama u poslednjoj četvrtini, Brajant i Batler u glavnim ulogama

Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda, uživo: Drama u poslednjoj četvrtini, Brajant i Batler u glavnim ulogama

Mondo pre 8 minuta
POLUVREME - Zvezda u egalu sa liderom, ali dve stvari mora da popravi

POLUVREME - Zvezda u egalu sa liderom, ali dve stvari mora da popravi

Sportske.net pre 1 sat
Ataman besan: 10.000 neobrazovanih ljudi skandira mojoj majci!

Ataman besan: 10.000 neobrazovanih ljudi skandira mojoj majci!

Sport klub pre 23 minuta
Vidno uznemireni Ataman: "Navijači Fenera - neobrazovani ljudi!"

Vidno uznemireni Ataman: "Navijači Fenera - neobrazovani ljudi!"

Sportske.net pre 18 minuta
Ataman besneo kao nikad pred lepom voditeljkom Evrolige: "Psovali su moju majku od 87 godina, Bog je veliki"

Ataman besneo kao nikad pred lepom voditeljkom Evrolige: "Psovali su moju majku od 87 godina, Bog je veliki"

Telegraf pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaTel AvivSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Poznata cena najjeftinijih ulaznica za Olimpijske igre 2028.

Poznata cena najjeftinijih ulaznica za Olimpijske igre 2028.

Danas pre 34 minuta
FIFA izabrala najbolju fudbalerku i najboljeg fudbalera godine

FIFA izabrala najbolju fudbalerku i najboljeg fudbalera godine

Danas pre 2 sata
Obradović protiv Mijailovića: „Kad se Željko u Partizan vrati…“

Obradović protiv Mijailovića: „Kad se Željko u Partizan vrati…“

Danas pre 2 sata
Raul Gonzales odredio sastav Srbije za Evropsko prvenstvo

Raul Gonzales odredio sastav Srbije za Evropsko prvenstvo

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete gledati meč Evrolige Partizan – Virtus Bolonja?

Kad i gde možete gledati meč Evrolige Partizan – Virtus Bolonja?

Danas pre 3 sata