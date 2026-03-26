Međedović u četvrtfinalu ATP čelendžera u Napulju

Novopazarac, koji je kao 115. na ATP listi postavljen za petog nosioca na jugu Italije, eliminisao je 220. na svetu Sakelaridisa posle dva časa i 35 minuta.

Sakelaridis je u trećem setu pri vođstvu od 5:4 sevirao za pobedu, ali je Međedović vratio brejk i nešto kasnije iskoristio treću meč loptu za trijumf u osmini finala. Međedović je prethodno u prvom kolu turnira u Napulju za dva sata i 22 minuta savladao 316. sa ATP liste kvalifikanta iz Češke Hinjeka Bartona u tri seta 6:3, 4:6, 7:6. Naredni Međedovićev rival je treći favorit i 90. igrač planete Aleksandar Miler iz Francuske. Miler je posle preokreta u osmini