Brnabić: Blokaderi su pobedili u slučaju Generalštaba, pomogao im tužilac Nenadić

Beta pre 1 sat

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da joj "dođe da plače i kuka" kada vidi kako su "blokaderi raduju što je Srbija ostala bez investicija i gubi na imidžu kao pouzdana" zbog odustajanja Džarada Kušnera da gradi na mestu Generalštaba, čime su, "blokirali Srbiju".

"Mi ćemo nastaviti da se borimo za Srbiju, da imamo još investicija, više i jače, kako blokaderi ne bi odneli još neku pobedu. U ovoj blokaderskoj pobedi veliki udeo ima Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK)", rekla je Brnabić za TV Pink.

Ona je navela da je "sve čisto i otvoreno bilo na strani vlade, Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke", a da su blokaderi "naneli veliku štetu Srbiji - ovo je udar na Srbiju", poručivši i šefu TOK Mladenu Nenadiću da "nije iznad naroda" i da je teranje investitora organizovni kriminal.

Na pitanje kad će na dnevni red Skupštine Srbije doći izmene seta pravosudnih zakona, Brnabić je rekla da se "nada uskoro".

"U svakom slučaju radi se na tome", rekla je ona i dodala da kod protivnika, o tome postoji "histerija".

(Beta, 17.12.2025)