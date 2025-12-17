Skupština Vojvodine o izvršenju budžeta za 2025, opozicija tvrdi da je novca bilo samo za lojaliste

Beta pre 19 minuta

Poslanici Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine raspravljaju o izvršenju budžeta u prvih devet meseci ove godine, za koji opozicija tvrdi da pokazuje da je novca bilo samo za lojaliste.

Na dnevnom redu pokrajinskog parlamenta je i budžet za 2026.

Uoči sednice ispred zgrade Skupštine postavljena je metalna ograda, a ulazak u zgradu bio je dozvoljen samo zaposlenima, poslanicima i akreditovanim novinarima.

Za razliku od prethodnih zasedanja, nije bilo vidljivo prisustvo policije ispred zgrade, javio je reporter agencije Beta.

Najavljenih okupljanja i protesta opozicije, građana i studenata nije bilo.

Obrazlažući Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2025. pokrajinska sekretarka za finansije Aleksandra Radak navela je da godišnji budžet, nakon umanjenja rebalansom, iznosi 67 milijardi i 788 miliona dinara.

"U prvih devet meseci ostvareni su prihodi u iznosu od 39 milijardi, odnosno 66 odsto u odnosu na plan, što sa prenetim, neutrošenim sredstvima iz ranijih godina u iznosu od 10 milijardi i 619 miliona, čine ukupne ostvarene prihode od 73,2 procenta u odnosu na plan", kazala je Radak.

Dodala je da su rashodi izvršeni u visini od 54 odsto planiranog, odnosno gotovo 37 milijardi.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Robert Šebek kazao je da je izveštaj pokazao da je novca bilo samo za lojaliste, te da taj dokument nije samo "suvoparna zbirka brojeva", već da je u pitanju "optužnica protiv vaše bahate neefikasnosti i jasan dokaz da ste izgubili kompas".

"Kažnjavate sve one koji su podigli glas protiv vašeg katastrofalno lošeg vođenja politike kako u državi tako u pokrajini. Kažnjavate učenike, studente, učitelje, nastavnike, profesore i veterane. Nije vas briga za bezbednost građana", naglasio je poslanik SSP.

Naveo je da za škole nema sredstava, ali ima tri miliona dinara "za Fashion week - za piste, reflektore i VIP zvanice", te da je budžet vrlo efikasan ali samo kada treba nagraditi lojalnost.

"Kao što je slučaj sa Dejanom Bulatovićem čije je pljuvanje opozicije na režimskim medijima nagrađeno sa 25 miliona dinara. Vrlo ste bili velikodušni sa Patrikom Dridom, dekanom DIF-a, koji je pozvao policiju na svoje studente, a čije je novosnovano udruženje dobilo 15 miliona dinara iz budžeta APV", kazao je Šebek.

Poslanik stranke Srbija centar Mihajlo Brkić, ocenio je da je struktura realizacije poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke problematična, jer poslodavci i fizička lica svoje poreske obaveze ispunjavaju maksimalno, ali da podbacuje porez na dobit korporacija.

"Čim podbaci NIS, a NIS je podbacio, vidi se da ovaj deo privrede mimo NIS-a očigledno ne ostvaruje rast dobiti. To je zbog toga što privreda ili uopšte ne radi tako kako vi kažete da radi - u superlativu, ili vi prosto niste u stanju da naplatite taj porez u onom iznosu koji je očekivan", rekao je Brkić.

Istakao je da se iz tog dokumenta vidi da je aktuelna politika subvencionisanja privatnih preduzeća pogrešna, te da bi trebalo da se fokus stavi na jeftino kreditiranje.

Brkić je naveo da postoje problemi i sa trasferima iz Republike Srbije, čime se povećava deficit.

"Samo prolongirate obaveze koje će jednog dana morati da se dese ili ćete morati da odstupite od nečega. To od čega ćete odstupiti biće upravo to veliko rezanje koje će se jednom desiti i već u ovom budžetu za 2026. se desilo", rekao je Brkić.

Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine AP Vojvodine su 24 tačke, među kojima i odluke o korišćenju sredstava iz različitih pokrajinskih fondova, kao i odluka vezanih za zdravstvo.

(Beta, 17.12.2025)