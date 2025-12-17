"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

Merc je komentarisao ponude bezbednosnih garancija koje su Sjedinjene Američke Države i Evropa pružile Ukrajini Sugerisano je uspostavljanje demilitarizovane zone kao deo garancija sigurnosti između sukobljenih strana Prema garancijama koje bi nakon prekida vatre u Ukrajini Sjedinjene Američke Države i Evropa pružila Ukrajini, mirovne snage mogle bi da u određenim okolnostima odbiju ruske snage, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc. On je za televiziju