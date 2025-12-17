"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

Blic pre 45 minuta
"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"
Merc je komentarisao ponude bezbednosnih garancija koje su Sjedinjene Američke Države i Evropa pružile Ukrajini Sugerisano je uspostavljanje demilitarizovane zone kao deo garancija sigurnosti između sukobljenih strana Prema garancijama koje bi nakon prekida vatre u Ukrajini Sjedinjene Američke Države i Evropa pružila Ukrajini, mirovne snage mogle bi da u određenim okolnostima odbiju ruske snage, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc. On je za televiziju
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Telegraf pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ukrajina

Svet, najnovije vesti »

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

Blic pre 10 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 0 minuta
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 0 minuta
Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Kurir pre 10 minuta
U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

Politika pre 10 minuta