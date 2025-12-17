Mokra i golog stomaka Emina Jahović podelila sliku zbog koje muškarcima nije dobro, a tek da je vidite u bikiniju! Spustila kupaći i pokazala tetovažu (foto)

Blic pre 22 minuta
Mokra i golog stomaka Emina Jahović podelila sliku zbog koje muškarcima nije dobro, a tek da je vidite u bikiniju! Spustila…
Za njen odličan izgled zaslužni su treninzi. Emina je često naglašavala značaj majke u svom životu, posebno nakon gubitka oca. Pevačica Emina Jahović aktivna je na društvenim mrežama, te svakodnevno deli momente iz privatnog života. Sad je okačila sliku na kojoj je vidimo kako vežba, na kojoj joj je go stomak u prvom planu. Emina se fotkala mokra, dok je evidentno da zbog napornih treninga pevačica izgleda odlično. Emina Jahović je nedavno pokazala i fotku u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) Duge, izvajane noge u prvom planu Jelisaveta Orašanin nakon dva porođaja izgleda kao avion: "Osećam se kao da sam u…

(Foto) Duge, izvajane noge u prvom planu Jelisaveta Orašanin nakon dva porođaja izgleda kao avion: "Osećam se kao da sam u dvadesetim"

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Emina Jahović

Zabava, najnovije vesti »

Lista najplaćenijih sportistkinja sveta u 2025. godini

Lista najplaćenijih sportistkinja sveta u 2025. godini

Forbes pre 17 minuta
"Ponudili smo su dobru sumu novca da to uradi" Vujadin Savić je o ovom blamu samo jednom pričao: "Mirka je imala predstavu…

"Ponudili smo su dobru sumu novca da to uradi" Vujadin Savić je o ovom blamu samo jednom pričao: "Mirka je imala predstavu, nije imala pojma šta smo uradili"

Blic pre 7 minuta
Horoskop za 17. decembar: Bik ima problema na poslu, Vagi se okreće kolo sreće u ljubavi

Horoskop za 17. decembar: Bik ima problema na poslu, Vagi se okreće kolo sreće u ljubavi

Hello pre 17 minuta
"Ana s viljuškom i nožem skočila na Raleta zbog poruke koju je poslao Karleuši": Bivši pevačicin telohranitelj otrkrio nove…

"Ana s viljuškom i nožem skočila na Raleta zbog poruke koju je poslao Karleuši": Bivši pevačicin telohranitelj otrkrio nove detalje njene veze s Ratkovićem

Kurir pre 2 minuta
Roditelji princu nisu dali da se oženi rođakom, pa je počinio krvavi pir: Pobio je porodicu, a onda se obistinilo prokletstvo…

Roditelji princu nisu dali da se oženi rođakom, pa je počinio krvavi pir: Pobio je porodicu, a onda se obistinilo prokletstvo

Kurir pre 2 minuta