"Svadba neće biti pompezna" Saša Kovačević pred koncert o verenici i karijeri: "Evo zašto mu otac više ne vodi karijeru"

Kao najvažnije podršku Saša Kovačević je istakao svog brata Radeta i oca koji je dugo vodio njegovu karijeru.

Aleksandra Prijović je svojim prisustvom oduševila prisutne na koncertu. Saša Kovačević večeras ima koncert u prepunom Sava centru. Odaziv publike bio je veliki, a za spektakl se tražila karta više. Saša Kovačević prethodni koncert u ovom prostoru imao je pre 15 godina, ipak, mnoge stvari su se promenile, kako sam priznaje. - Promenilo se mnogo stvari, 15 godina je prošlo od prošlog koncerta u Sava centru. Sazreo sam. Mnogo više pesama i publike. Spreman sam za