Gde se danas ponavlja glasanje u Sečnju?

Danas pre 2 sata  |  Beta
Gde se danas ponavlja glasanje u Sečnju?

Na biračkom mestu broj 8, u Domu penzionera u naselju Jarkovac, danas će biti ponovljeno glasanje na lokalnim izborima u opštini Sečanj.

Biračkom mesto biće otvoreno od 7 do 20 časova, navodi se u odluci Opštinske izborne komisije. Glasanje na tom mestu prvobitno je poništio Viši sud u Zrenjaninu, a potom potvrdila Opštinska izborna komisija. Prethodno je, 10. decembra, takođe ponovljeno glasanje na jednom biračkom mestu (broj 7) na lokalnim izborima u Sečnju, takođe u naselju Jarkovac. Prema preliminarnim rezultatima sa preostalih biračkih mesta, lista „Aleksandar Vučić – najbolje za Sečanj“,
Ključne reči

Aleksandar VučićZrenjaninIzbori

