Jelena Mijović za Danas: Ogromna je moć otpora, samoorganizovanosti i solidarnosti protiv cenzure, i upravo to nam dokazuje Ne:Bitef

Danas pre 41 minuta  |  R. Radosavljević
Jelenu Mijović, poznatu dramaturškinju Ateljea 212, gledali smo sinoć na sceni Fakulteta dramskih umetnosti, među trideset vrhunskih glumica i glumaca, kulturnih radnika i radnica, građanskih aktivista i aktivistkinja poznatih po svojim profesionalnim dostignućima i javnom angažmanu, koje je Milo Rau izabrao za izvođenje svog „Procesa Peliko“ na otvaranju 59. Ne:Bitefa. Ovo izdanje samoorganizovanog festivala, pod sloganom „Bitef je tamo gde je publika“, održava se
Nedim Nezirović za Danas: Ima puno simbolike što se Ne:Bitef, koji je čin otpora, kao i predstava „Proces Peliko“, događaju…

Nedim Nezirović za Danas: Ima puno simbolike što se Ne:Bitef, koji je čin otpora, kao i predstava „Proces Peliko“, događaju baš na FDU

Danas pre 3 sata
