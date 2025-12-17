Jovanović: Budžet za 2026. najavljuje ozbiljnu krizu u Beogradu

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Jovanović: Budžet za 2026. najavljuje ozbiljnu krizu u Beogradu

Predlog budžeta Beograda za 2026. godinu predstavlja najavu ekonomske krize u prestonici, koju je ove godine prvi osetio privatni sektor, a naredne će osetiti i građanstvo, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu.

U narednoj godini predviđen je fiskalni deficit od čak 7.15 milijardi dinara, dok će za otplatu glavnice duga biti potrebno još 5.3 milijarde dinara, navodi direktor CLS-a. Izvršna vlast Beograda planira da se u narednoj godini zaduži za dodatnih 4.46 milijardi dinara. Ali na ovo treba dodati činjenicu da javna komunalna preduzeća duguju oko 18 milijardi, a da se Grad već u julu ove godine zadužio kod domaćih banaka u iznosu od 14.9 milijardi, objašnjava Nikola
BudžetDeficit

