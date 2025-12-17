Sportklub: Đoan Penjaroja već na treninzima Partizana

Deluje da je pitanje vremena kada će KK Partizan obelodaniti da je Đoan Penjaroja novi trener tima.

Penjaroja je doputovao u Beograd i prema saznanjima Sportkluba prisustvovao je treninzima ekipe u pripremi večerašnjeg meča 16. kola Evrolige protiv Virtusa iz Bolonje i upoznao se sa igračima. – Španac bi u Humskoj trebalo da ostane do juna 2027. godine, a finansijski detalji saradnje nisu poznati. Sa Penjarojom će doći i novi članovi stručnog štaba, pre svega Uroš Dragićević, nekadašnji asistent Saše Obradovića u Monaku. Deo struke ostaće Ocokoljić i Aleksandar