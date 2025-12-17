Vučić: Brzo ćemo promeniti zakone o tužilaštvima, ne interesuje me šta se govori protiv toga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nema dovoljno informacija o smrti u Moskvi predstavnika kompanije Jugoimport SDPR Radomira Kurtića, ali da očekuje odgovor ruskih službi.

Od forenzike nismo dobili ništa. Znamo da su nestali neki hard diskovi, ali to ne mora da ima veze sa tim događajem, rekao je Vučić, gostujući u „Dnevniku“ Radio-televizije Srbije. Vučić je naveo da je Kurtić „bio uzoran građanin koji je dugo radio u dobroj srpskoj kompaniji“. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se zakoni koji uređuju tužilaštva biti promenjeni vrlo brzo, da ga „ne interesuje šta ko ima da kaže protiv toga“, ocenivši da u slučaju