Danas bez vode u Beogradu: Ovaj deo grada da spremi zalihe jer će česme biti suve od ujutru pa do 18 sati

Kako je najavilo JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Vitezova Karađorđeve zvezde (od Milana Rakića do Jovanke Radaković), Murmanskoj, Dušana Radovića, Dragoljuba Ristića, Predraga Vasića i Ulici Ćurtovo brdo.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Sve dodatne informacije mogu da se dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs. Kurir.rs/Beograd.rs