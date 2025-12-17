Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Zalutala kometa iz okoline daleke zvezde u svemiru ove nedelje prolazi pored Zemlje jedini put pre no što se vrati u međuzvezdani prostor.

Otkrivena tokom leta, kometa 3I/Atlas proći će u petak na 269 miliona kilometara od Zemlje. NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara. Ona na nebu bledi dok prolazi, pa je sada vreme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa. Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru - na 53 miliona kilometara. Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvezdanog prostora i nikada se