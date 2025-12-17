Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 1 minut  |  Beta)
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Zalutala kometa iz okoline daleke zvezde u svemiru ove nedelje prolazi pored Zemlje jedini put pre no što se vrati u međuzvezdani prostor.

Otkrivena tokom leta, kometa 3I/Atlas proći će u petak na 269 miliona kilometara od Zemlje. NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara. Ona na nebu bledi dok prolazi, pa je sada vreme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa. Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru - na 53 miliona kilometara. Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvezdanog prostora i nikada se
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Lavrov: Odesu i sve na jugoistoku Ukrajine osnovali su i razvijali Rusi i zato ne možemo da je ostavimo na cedilu

Lavrov: Odesu i sve na jugoistoku Ukrajine osnovali su i razvijali Rusi i zato ne možemo da je ostavimo na cedilu

Pravda pre 9 sati
Tajne blistave egzoplanete

Tajne blistave egzoplanete

Vesti online pre 12 sati
Veličanstveno otkriće: Teleskop "Džejms Veb" otkriva egzoplanetu sa dva džinovska helijumska repa (foto)

Veličanstveno otkriće: Teleskop "Džejms Veb" otkriva egzoplanetu sa dva džinovska helijumska repa (foto)

Večernje novosti pre 24 sata
Čovečanstvo je upravo primilo signal star 13 milijardi godina, koji je trajao samo 10 sekundi!

Čovečanstvo je upravo primilo signal star 13 milijardi godina, koji je trajao samo 10 sekundi!

Blic pre 1 dan
Anđelković i Mihajlović za Euronews Srbija: Zašto tragedije neka društva ujedinjuju, dok druga ostavljaju podeljena?

Anđelković i Mihajlović za Euronews Srbija: Zašto tragedije neka društva ujedinjuju, dok druga ostavljaju podeljena?

Euronews pre 1 dan
Tajland prekinuo transfer goriva do Laosa zbog sukoba sa Kambodžom

Tajland prekinuo transfer goriva do Laosa zbog sukoba sa Kambodžom

Euronews pre 1 dan
Tajland prekinuo transfer goriva do Laosa zbog sukoba sa Kambodžom

Tajland prekinuo transfer goriva do Laosa zbog sukoba sa Kambodžom

Politika pre 1 dan

Ključne reči

svemirKometaNASA

Svet, najnovije vesti »

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

Blic pre 11 minuta
Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Kurir pre 11 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 1 minut
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 1 minut
U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

Politika pre 11 minuta