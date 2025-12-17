Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Iranska valuta rijal danas je ponovo opala na novi rekordni minimum od 1.3 miliona rijala za jedan američki dolar.

Brza devalvacija pojačava inflaciju, povećavajući cene hrane i drugih potrepština, što je trend koji bi mogao biti pojačan promenom cene benzina uvedenom poslednjih dana. Pad rijala dolazi u trenutku kada se čini da su napori za oživljavanje pregovora između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu zastali, dok neizvesnost i dalje postoji zbog rizika od obnavljanja sukoba Irana i Izraela. Iranska ekonomija je godinama pod međunarodnim sankcijama,