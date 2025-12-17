Povređeno više osoba, među kojima i dete (3)! Teška saobraćajna nesreća na Novosadskom putu: saobraćaj usporen

Kurir pre 32 minuta  |  Telegraf
Povređeno više osoba, među kojima i dete (3)! Teška saobraćajna nesreća na Novosadskom putu: saobraćaj usporen

Više osoba, među kojima i dete (3), povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novosadskom putu, u smeru ka Galenici.

Do nesreće je došlo oko 17.25 časova, a prema prvim informacijama, u sudaru je učestvovalo više vozila, a među povređenima je i dete. Stepen povreda za sada nije zvanično saopšten, ali su ekipe Hitne pomoći brzo reagovale i zbrinule povređene — dve ženske osobe i trogodišnje dete su, srećom, zadobili lakše povrede. Na mestu nesreće intervenisale su i policijske patrole, koje su obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Još jedna saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali

Još jedna saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali

Ozon press pre 57 minuta
Saobraćajka kod Galenike: Ima povređenih, stvaraju se gužve

Saobraćajka kod Galenike: Ima povređenih, stvaraju se gužve

Blic pre 2 sata
Još jedna saobraćajka u Gornjem Milanovcu: Autom udario u bankinu, prevezen u bolnicu

Još jedna saobraćajka u Gornjem Milanovcu: Autom udario u bankinu, prevezen u bolnicu

Kurir pre 2 sata
Teška saobraćajna nesreća kod Galenike: Više povređenih

Teška saobraćajna nesreća kod Galenike: Više povređenih

B92 pre 2 sata
Među povređenima i dete! Teška saobraćajka kod Galenike u Beogradu, sudarilo se nekoliko vozila

Među povređenima i dete! Teška saobraćajka kod Galenike u Beogradu, sudarilo se nekoliko vozila

Dnevnik pre 2 sata
Teška nesreća u Beogradu, povređeno dete: Žestok sudar više vozila

Teška nesreća u Beogradu, povređeno dete: Žestok sudar više vozila

Mondo pre 3 sata
I dete povređeno u jezivom sudaru u udesu je učestvovalo više vozil i ima dosta povređenih

I dete povređeno u jezivom sudaru u udesu je učestvovalo više vozil i ima dosta povređenih

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Galenikasaobraćajna nesreća

Regioni, najnovije vesti »

Otvoreno klizalište i počela praznična manifestacija "Staza Vranjskog Deda Mraza" (foto)

Otvoreno klizalište i počela praznična manifestacija "Staza Vranjskog Deda Mraza" (foto)

OK radio pre 1 minut
Vlast ne odustaje od namere da pokori pravosuđe: Vučić preti odmazdom zbog Generalštaba

Vlast ne odustaje od namere da pokori pravosuđe: Vučić preti odmazdom zbog Generalštaba

N1 Info pre 47 minuta
Svako može da pomogne, a prava reč je prvi korak

Svako može da pomogne, a prava reč je prvi korak

Prokuplje press pre 27 minuta
Lumturije Ameti za Bujanovačke: Povlačim kandidaturu za članstvo u Savetu REM-a

Lumturije Ameti za Bujanovačke: Povlačim kandidaturu za članstvo u Savetu REM-a

Bujanovačke pre 27 minuta
Kako funkcioniše personalizovana vakcina protiv raka?

Kako funkcioniše personalizovana vakcina protiv raka?

RTK pre 47 minuta