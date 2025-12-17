Super liga Srbije ovako nešto dugo nije videla! Fudbaler Radničkog postigao jedan od najbržih golova u istoriji! Meč samo što je počeo, a on zatresao mrežu!

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras na svom terenu Čukarički sa 3:2, u zaostaloj utakmici 15. kola Super lige Srbije.

Domaći tim je do vođstva došao u 17. sekundi utakmice, a u strelce se upisao Oadži Sali, što je jedan od najbržih golova u istoriji Super lige Srbije. Nije to bio najbrži pogodak u istoriji Superlige, taj rekord i dalje pripada nekadašnjem fudbaleru Čukaričkog, Mihajlu Cvetkoviću, koji je rivala matirao već u devetoj sekundi meča. Pogledajte ovaj gol: