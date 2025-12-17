Ponoš o Generalštabu: Kušner odustao zbog poštovanja prema tastu Donaldu Trampu, projekat "radioaktivan" - zrači korupcijom

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Ponoš o Generalštabu: Kušner odustao zbog poštovanja prema tastu Donaldu Trampu, projekat "radioaktivan" - zrači korupcijom…
Bivši načelnig Generalštaba i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš rekao je za N1 kako sumnja da povlačenje Affinity Partners, kompanije Džerada Kušnera, iz projekta "Generalštab" nema veze sa poštovanjem prema građanima Srbije, već pre sa političkom računicom i interesima porodice Donalda Trampa, ocenjujući da je projekat postao "previše vruć" zbog sumnji u korupciju. Firma Džerada Kušnera, Affinity Partners objavila je da se povlači iz planiranog
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ana Brnabić „čestitala blokaderima“ na gubitku strane investiticije na lokaciji Generalštaba

Ana Brnabić „čestitala blokaderima“ na gubitku strane investiticije na lokaciji Generalštaba

Danas pre 1 sat
Forbs: Nove zabeležbe za Generalštab stigle u katastar

Forbs: Nove zabeležbe za Generalštab stigle u katastar

Serbian News Media pre 1 sat
Forbs: Iako je Kušner odustao, u katastar upisane nove zabeležbe za Generalštab

Forbs: Iako je Kušner odustao, u katastar upisane nove zabeležbe za Generalštab

Nedeljnik pre 2 sata
Ko je Džared Kušner, čija je kompanija odustala od projekta u Beogradu?

Ko je Džared Kušner, čija je kompanija odustala od projekta u Beogradu?

Danas pre 2 sata
"Dođe mi da plačem i da kukam!" Brnabić o Generalštabu: "U Albaniji su svi zajedno prostirali crveni tepih za Kušnera"

"Dođe mi da plačem i da kukam!" Brnabić o Generalštabu: "U Albaniji su svi zajedno prostirali crveni tepih za Kušnera"

Blic pre 3 sata
Milićević: Odustajanje Kušnera loše za reputaciju Srbije, udar na ekonomiju

Milićević: Odustajanje Kušnera loše za reputaciju Srbije, udar na ekonomiju

RTV pre 4 sati
Boško Jakšić: Vučić misli da njegove obmane naroda mogu da prođu i u odnosima sa svetom

Boško Jakšić: Vučić misli da njegove obmane naroda mogu da prođu i u odnosima sa svetom

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

korupcijaZdravko PonošDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Poslanici završili raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda, glasanje u četvrtak

Poslanici završili raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda, glasanje u četvrtak

N1 Info pre 50 minuta
Nacrt zaključaka EU o Srbiji: Vladavina prava i normalizacija sa Kosovom ključni za napredak

Nacrt zaključaka EU o Srbiji: Vladavina prava i normalizacija sa Kosovom ključni za napredak

N1 Info pre 10 minuta
Miroslav Aleksić: Nebitno ko su kandidati za sudije Ustavnog suda jer su svi u vezi sa SNS

Miroslav Aleksić: Nebitno ko su kandidati za sudije Ustavnog suda jer su svi u vezi sa SNS

N1 Info pre 55 minuta
RIK: Poslanički mandat dodeljen Milanu Glušcu posle ostavke Tomaševića

RIK: Poslanički mandat dodeljen Milanu Glušcu posle ostavke Tomaševića

RTV pre 25 minuta
Elek: 28. decembra da glasamo za Srpsku lista i pokažemo snagu srpskog naroda

Elek: 28. decembra da glasamo za Srpsku lista i pokažemo snagu srpskog naroda

RTV pre 50 minuta