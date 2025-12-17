Orban: Srbija ključna zemlja regiona, tretman EU prema njoj sramotan

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je Srbija ključna zemlja regiona i da su tretman i ponašanje EU prema Srbiji sramotni.

On je uoči početka samita EU-Zapadni Balkan u Briselu, a na pitanje šta misli o nedolasku Srbije na samit, rekao da je Zapadni Balkan ekonomski zlatna rezerva za Evropsku uniju, a da je Srbija ključna zemlja za odbranu Evrope od migracija. "Dakle, bez Srbije ne možemo ništa da uradimo. A ono što se ovde dešava, mislim na tretman i ponašanje prema Srbiji, sramotno je. Dakle, potpuno je nepravedno. Ponašamo se na neprihvatljiv način. Srbija je više od jedne trećine