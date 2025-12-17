Partizan tone sve dublje, katastrofalna odbrana, Virtus ima ubedljivu prednost

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Partizan tone sve dublje, katastrofalna odbrana, Virtus ima ubedljivu prednost

Košarkaši Partizana od 20.30 igraju meč 16. kola Evrolige, a rival je italijanski Virtus.

Crno-beli su trenutno 14. na tabeli i nalaze se u ozbiljnom naletu sa 6-9, dok je Virtus nešto bolje plasiran i zauzima 12. mesto sa 7-8. Crno-beli posle trojke Morgana imaju višak od 11 poena pred završnih deset minuta. Gde su crno-beli? Fizički je jasno da su u Areni, ali mentalo je tim iz Humske na nekom drugom mestu - kako drugačije opisati niz neverovatnih grešaka? Virtus se nije ozbiljnije odlepio samo zbog velikog broja promašenih zicera. Da li bi ovo moglo
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Partizan stao u potpunosti, Virtus dominira

Partizan stao u potpunosti, Virtus dominira

RTS pre 33 minuta
Partizan poražen od Virtusa u 16. kolu Evrolige

Partizan poražen od Virtusa u 16. kolu Evrolige

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Kraj Ocokoljićevog sjajnog niza - Partizan po navici nestao u drugom poluvremenu

Kraj Ocokoljićevog sjajnog niza - Partizan po navici nestao u drugom poluvremenu

Sportske.net pre 9 minuta
Partizan nemoćan protiv Virtusa: Drugo poluvreme koštalo Parni valjak nove pobede!

Partizan nemoćan protiv Virtusa: Drugo poluvreme koštalo Parni valjak nove pobede!

Hot sport pre 9 minuta
Partizan daleko od mesta koje vodi u plejof Evrolige: Pogledajte tabelu nakon poraza od Virtusa u Beogradu

Partizan daleko od mesta koje vodi u plejof Evrolige: Pogledajte tabelu nakon poraza od Virtusa u Beogradu

Mondo pre 4 minuta
Baskonija konačno srušila Monako, Asvel bolji od Bajerna

Baskonija konačno srušila Monako, Asvel bolji od Bajerna

Sport klub pre 4 minuta
UŽIVO: Partizan bez rešenja, velika serija Virtusa

UŽIVO: Partizan bez rešenja, velika serija Virtusa

Sport klub pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićVašingtonEvroligaBajernTwitter

Sport, najnovije vesti »

Ubedljiv poraz Partizana od Virtusa, navijači skandirali: „Uprava napolje“

Ubedljiv poraz Partizana od Virtusa, navijači skandirali: „Uprava napolje“

Danas pre 9 minuta
Nakon drame i penala: Golman PSŽ-a doneo pehar Interkontinentalnog kupa francuskom timu

Nakon drame i penala: Golman PSŽ-a doneo pehar Interkontinentalnog kupa francuskom timu

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Zvižduci Žarku Paspalju u Areni

(VIDEO) Zvižduci Žarku Paspalju u Areni

Danas pre 1 sat
Zvezda ga dovela usled neuobičajenih okolnosti, a sada ide na pozajmicu bez odigrane utakmice

Zvezda ga dovela usled neuobičajenih okolnosti, a sada ide na pozajmicu bez odigrane utakmice

Danas pre 3 sata
Premijer Velike Britanije zapretio tužbom Romanu Abramoviču: Vreme ističe za donaciju 2,5 milijardi funti Ukrajini

Premijer Velike Britanije zapretio tužbom Romanu Abramoviču: Vreme ističe za donaciju 2,5 milijardi funti Ukrajini

Danas pre 4 sati