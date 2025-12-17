Partizan tone sve dublje, katastrofalna odbrana, Virtus ima ubedljivu prednost

Košarkaši Partizana od 20.30 igraju meč 16. kola Evrolige, a rival je italijanski Virtus.

Crno-beli su trenutno 14. na tabeli i nalaze se u ozbiljnom naletu sa 6-9, dok je Virtus nešto bolje plasiran i zauzima 12. mesto sa 7-8. Crno-beli posle trojke Morgana imaju višak od 11 poena pred završnih deset minuta. Gde su crno-beli? Fizički je jasno da su u Areni, ali mentalo je tim iz Humske na nekom drugom mestu - kako drugačije opisati niz neverovatnih grešaka? Virtus se nije ozbiljnije odlepio samo zbog velikog broja promašenih zicera. Da li bi ovo moglo