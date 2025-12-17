Ove godine minimalac povećavan tri puta

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da je Srbija ove godine tri puta povećavala minimalnu cenu rada

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da je Srbija ove godine tri puta povećavala minimalnu cenu rada i da će sa poslednjim povećanjem koje će stupiti na snagu 1. januara sledeće minimalna cena rada iznositi 371 dinar po radnom času, odnosno 351 evro za mesec dana. "Namera je da se u 2026. i 2027. godini dodatnim povećanjima stigne do minimalca od 650 evra. To je projekcija koja je predstavljena