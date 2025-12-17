Rat u Ukrajini – 1.393. dan. Premijer Kir Starmer izjavio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo zvanično izdati uputstva da se 3,3 milijarde dolara prihoda od prodaje fudbalskog kluba Čelsi prebaci Ukrajini. Predsednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage osvojile više od 300 naselja u Ukrajini ove godine. Glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski demantuje Moskvu da kontroliše ceo Kupjansk i tvrdi da je gotovo 90 odsto njegove teritorije pod kontrolom odbrambenih snaga.

London odlučio – da li će Kijev dobiti Abramovičev novac Britanski premijer Kir Starmer odobrio je transfer 3,3 milijarde dolara prihoda od prodaje fudbalskog kluba Čelsi Ukrajini. Ta odluka će pomoći u prekidu trogodišnjeg zastoja i omogućiti da se sredstva koriste za njihovu namenu. Blumberg izveštava da će ovaj potez omogućiti Kijevu da prebaci sredstva koja su zamrznuta na računu u britanskoj banci otkako je ruski oligarh Roman Abramovič prodao klub 2022.